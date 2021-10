Info-Veranstaltung zu Klimaschutz in Eisenach

Eisenach. Für Eisenach wird ein Klimaschutzkonzept erarbeitet. Die ersten Ergebnisse werden jetzt öffentlich vorgestellt.

Die Stadt Eisenach lässt derzeit ein Klimaschutzkonzept erarbeiten. Nun möchten die Projektbeteiligten über den aktuellen Stand informieren und in einen aktiven Austausch mit Eisenachern treten. Die erste öffentliche Informationsveranstaltung zum Eisenacher Klimaschutzkonzept findet am Donnerstag, 21. Oktober, von 17.30 bis 19 Uhr in der Aula der Wartburgschule in der Wilhelm-Pieck-Straße statt. Wie die Stadtverwaltung hinweist, ist eine Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung möglich.

Anmeldungen müssen bis 19. Oktober per E-Mail an anne.haering@eisenach.de oder per Telefon: 03691/670 531 erfolgen. Es können nur Personen teilnehmen, die geimpft, genesen oder getestet sind. Die Nachweise werden vor Ort kontrolliert.