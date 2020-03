Böttgers Häuschen am Waldrand in der Nähe des Marksuhler Bahnhofes.

Marksuhl. Erst soll in Marksuhl ein neuer Ortsteilbürgermeister gewählt werden, dann strebt der Heimatverein die Übernahme von Böttgers Häuschen an.

Initiative setzt neuen Ortsteilbürgermeister voraus

Bis zur Wahl des neuen Ortsteilbürgermeisters in Marksuhl am 26. April – der parteilose Heiko Ißleib (Lindigshof) ist derzeit einziger Kandidat – will der vor gut einem Jahr gegründete Heimatverein die Füße im Fall Böttgers Häuschen, ein ehemaliges Forsthaus, stillhalten. „Wir wollen im Ort keine schlafenden Hunde wecken“, sagt Vorstand Sven Kehl.

Die ehemalige Pächterin des Hauses am Birkenkopf habe den Schlüssel nach Ablauf des Nutzungsvertrages abgegeben, weiß Kehl. Nun ist es Aufgabe der Gemeinde, eindeutige Eigentumsverhältnisse herzustellen. Der Grund und Boden gehört der Kommune, das Haus selbst ist Privatbesitz. Heimatverein beziehungsweise Jagdgenossenschaft, Kehl ist jeweils Vorsitzender, haben den Wunsch, Böttgers Häuschen zu übernehmen. Mit der Gemeinde Gerstungen gab es dazu auch Gespräche. Die Gründung des Heimatvereins zielte unter anderem darauf ab, Fördergeld für eine Sanierung generieren zu können. Nach der Wahl will Kehl mit Gerstungen Bürgermeisterin Sylvia Hartung (parteilos) die nötigen Hebel in Bewegung setzen. Im Planspiel um die ad acta gelegte Schaffung eines Friedwaldes in diesem Gebiet, sollte Böttgers Häuschen abgerissen werden. Etwa 700 Unterschriften hatte eine Bürgerinitiative dagegen gesammelt. Statt dessen soll das Haus jetzt saniert werden, was Heimatverein beziehungsweise Jägerschaft jedoch nicht aus eigener Kraft leisten könnten, so Kehl. Er setzt auf die Unterstützung der Gemeinde. Noch bis 13. März können sich Kandidaten um das Amt des Marksuhler Ortsteilbürgermeisters und Nachfolger von Martin Trostmann bewerben. Bis Donnerstag war Heiko Ißleib von der Gemeinderats-Fraktion Bürger für die Gemeinde einziger Kandidat. Ißleib war im Juni vergangenen Jahres bei der Wahl zum Vize-Bürgermeister von Gerstungen (in Abwesenheit) im zweiten Wahlgang gescheitert. Heimatverein und Bürgerinitiative um Sven Kehl unterstützen Heiko Ißleibs Kandidatur, hatten ihn auch bei seiner Antrittsversammlung den Rücken gestärkt und Unterschriften geleistet. Die Fraktion Bürger für die Gemeinde hatte seinerzeit maßgeblichen Anteil daran, dass das Friedwaldprojekt vom Marksuhler Gemeinderat beerdigt wurde.