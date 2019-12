Ins Königshäuschen kehrt jetzt Winterruhe ein

Wintersport hat in der Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) Ruhla einen enormen Stellenwert. Tradition verpflichtet. Während bei den Wintersportlern die Leistung auf der Schanze und in der Loipe im Mittelpunkt steht, ist es in der 1953 gegründeten Sektion Wandern und Bergsteigen neben Naturerlebnis und Bewegung eines – die Geselligkeit. Die jährliche Wanderfahrt der Sektion passte in diesem Jahr nicht in den Kalender. Die Mitglieder reisen nun in großer Zahl im März. Es geht aber nicht in die Berge, sondern an die Mosel. Bus und Übernachtung sind fix.

Die jungen Frauen und Männer von einst sind in die Jahre gekommen, sagt Ingrid Weiß. Das sei der Lauf der Dinge. Nachwuchs für das Wandern und Bergsteigen im Verein zu animieren, sei schwierig bis aussichtslos. Dennoch ist die Sektion quicklebendig, auch wenn viele Mitglieder im Wanderradius ihrem Alter inzwischen Tribut zollen müssen. Man geht eben kürzere Strecken und erinnert sich gerne an sportliche Sternstunden von Mitgliedern, etwa an die Besteigung des 7105 Meter hohen Pik Korshenewskaja von Helmut Krauß im Pamir 1982 und an zahlreiche andere Höhepunkte in den zurückliegenden 50 Jahren.

Krauß, damals übrigens Sektionsleiter, gehörte wie viele andere zu den Gästen des beliebten Adventssingens im Königshäuschen, einer der beiden Wanderhütten der TSG Ruhla.

Hüttenwart Peter Schlöffel (im T-Shirt) und gespannte Zuhörer im Königshäuschen.

Die Wandersaison ist freilich vorüber, nichtsdestotrotz ist die Hütte an fast jedem Wochenende mit einem Hüttendienst-Paar besetzt. Sogar im Dezember stehen vier Dienste auf dem Plan, die nur durch das Weihnachtsfest unterbrochen werden. In diesen Tagen kommen zwar kaum noch Ausflügler ans knapp 600 Meter hoch gelegene Königshäuschen. Zu tun gibt es für Hüttenwart Peter Schlöffel und die Diensthabenden aber immer einiges.

Der kantige Hüttenwart mit einem Herzen für das Königshäuschen so groß wie der Meisenstein und Partnerin Ingrid Weiß hatten zum Adventssingen alle Hände voll zu tun.

Seit mehr als 20 Jahren ist das Adventssingen im Königshäuschen Tradition. Dann lodert es im Kachelofen, ist Kuchen gebacken und Glühwein auf dem Tisch. Dann hat Karin Liebetrau wie seit Jahren das Schifferklavier umgeschnallt, und es wird gesungen. 30 Jahre lang war Zeremonienmeister Rudolf Braun Sektionsvorsitzender, ehe er den Staffelstab 2015 an Mario Hähnel übergab. Bei dieser Gelegenheit ist er aber noch im Vorstieg, wie es in der Klettersprache heißt. Wenn Braun beim Adventssingen Schnorren vorträgt, wabert Heiterkeit wie Glühweinduft durch die warme Stube.

Reichlich Schnee? Darauf wettet in der Bergstadt auch im Dezember niemand mehr. Klima oder Wintersport sind Themen, die vom Hüttenvolk diskutiert werden, die (fixe) Idee von Olympischen Winterspielen in Thüringen, Bayern und Sachsen gehört dazu.

„Bald nun ist Weihnachtszeit“, klingt es durch die Hütte, wo Gäste hemdsärmelig und naturbelassen sind. Im Königshäuschen versammeln sich Gleichgesinnte und singen „Oh Tannenbaum“ mit Inbrunst zur Akkordeonmusik. Weil die Deutschen das „Volk der ersten Strophe“ sind, werden Textblätter ausgeteilt. Das Licht in der Hütte ist gemütlich-karg, also hat sich Rudolf Braun mit einer Taschenlampe bewaffnet, um die Schnorren zu lesen. Eine Stirnlampe stellt sich bald als die noch bessere Variante heraus. Ruhla-Unikat Braun ist unschlagbar, wenn er rühlert. Nicht alle Gäste sind der Mundart gewachsen. Aber das macht nichts.

Heidrun Fritsch teilt Textblätter an die Gäste aus.

Es sind Tage wie diese, die die Sektion Wandern und Bergsteigen auch außerhalb der Wandersaison lebendig halten, wo der Hüttendienst zum arbeitsreichen Vergnügen wird. Nun zieht Ruhe ins Königshäuschen ein. Ab Ostern erwacht die Wanderhütte dann zu neuem Leben.