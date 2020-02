Eisenach. Achtklässler lernen fächerübergreifend am Luther-Gymnasium, wie Menschen in Lateinamerika leben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Interkulturelles Lernen soll Horizont erweitern

„Wann tanzt man in einem Gymnasium schon mal?“ fragt Ines Auge, Musiklehrerin am Martin-Luther-Gymnasium. Dort steht für die Schüler der 8. Klassen der fächerübergreifende Unterricht zu Lateinamerika auf dem Plan. Ziel ist es sich vom klassischen Denk-Unterricht zu lösen und Themenkomplexe mit allen Sinnen zu entdecken. Nach einer Woche wurden die Ergebnisse den Eltern präsentiert. Mit dabei sind auch drei Frauen vom Verein Iberoamérica, die der Schülerschaft sowohl Traditionen als auch aktuelle Belange der südamerikanischen Staaten näher bringen wollen. Tanzen, Kochen, Handeln, Sport und Schokolade herstellen durch die Einteilung in diese Sinnesgruppen sollen die Schüler eine andere Perspektive auf die Gastländer bekommen.

Der Alltag sieht in Brasilien und Peru anders aus

Statt nur topografische Besonderheiten aufzuzählen, soll ein Einblick in die Gesellschaft und den Alltag von Peru, Mexico und Brasilien gegeben werden. So stellen die Schüler unter der Anleitung von Lucia Estevez mexikanische Tortillas her. Aus den ebenfalls aus Mexiko stammenden Avocados wird ein Dip, sogenannte Guacamole, gemacht. „Es hat sehr gut geschmeckt. Eine wirklich tolle Möglichkeit, einer Kultur auf eine andere Art und Weise zu begegnen.“ berichtet Annegret Tittelbach-Helmrich, ebenfalls Lehrerin am Martin-Luther-Gymnasium. Natürlich bringe die zunehmende Globalisierung auch Probleme mit sich. Da geht es dann um die Abholzung des Regenwaldes, verursacht durch die starke Nachfrage des Westens bei Bananen und Soja. „Mir ist es wichtig, den Kindern zu zeigen, wo ihre Alltagsgegenstände herkommen und unter welchen Umständen sie hergestellt werden“, sagt Doris Buchenau, die die Gruppe „Fairen Handel“ leitet und im Eine-Weltladen Eisenach arbeitet. Ein Bewusstsein für Produkte zu entwickeln gehöre in unserer globalisierten Welt dazu. Außerdem würde man dadurch lernen, die alltäglichen Dinge mehr wertzuschätzen.

Menschen schuften beim Anbau von Kakao

Um faire Arbeitsbedingungen geht es auch in der Schokoladenwerkstatt. Dort stellt Rea Mauersberger mit den Schülern brasilianische Pralinen her. Der Kakao für die Pralinen wird in Brasilien angebaut und das teilweise unter menschenunwürdigen Bedingungen. Die große Ungerechtigkeit war für sie auch ein Grund, nach Deutschland zu kommen. Das solle man nicht vergessen, wenn man Schokolade kaufe, betont sie. Weniger Ernst ging es bei der Tanzgruppe, geleitet von Janny Gueuara, zu. Die Peruanerin tanzt in einem bunten Rock zur rhythmisch geprägten Musik den Schülern ein paar Schritte vor. Die Choreografie wurde bei der Präsentation vorgetragen. Der Gedanke daran ist vielen Schülern sichtlich unangenehm. „Es ist wichtig, dass sie sich auch mal vom klassischen Frontalunterricht lösen. Da müssen sie durch“, sagt Ines Auge. So würden die Schüler einen anderen Bezug zum Stoff herstellen, als sie es sonst täten. „Ich denke bei den meisten wird der fächerübergreifende Unterricht nachhaltiges Interesse für die Länder wecken“, so Auge. Ihnen solle bewusst werden, dass es andere Lebensweisen auf dieser Erde gibt. Dabei spielen Toleranz und Respekt eine wichtige Rolle. „Vielleicht lernt man so aber auch die Privilegien Deutschlands mehr zu schätzen, was beispielsweise die Sicherheit angeht.“