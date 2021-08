Internet-Plattform für den Wartburgkreis funktionaler

Wartburgkreis. Angebote zu Ausbildungsplätzen, Jobs und Praktika sollen auf einer Webseite nun leichter auffindbar sein.

Der Internetauftritt von www.karriereheimat.de, der Karriere-Plattform rund um Ausbildungsplätze und Jobs in Südwestthüringen, ist funktionaler geworden, teilt das Landratsamt mit. Durch die Überarbeitung sei ein schnelleres Auffinden von Ausbildungsplätzen, Jobs und Karriereinformationen möglich. Konnten vorher die Angebote der beteiligten Landkreise nur separat angesteuert werden, ist jetzt die gemeinsame Startseite der zentrale Ausgangspunkt für die Nutzer der Plattform.

Die Plattform „Karriereheimat“ orientiere sich am Bedarf der heimischen Wirtschaft und stelle den Zusammenhang vom Leben und Arbeiten in der Region in den Vordergrund. Die drei beteiligten Landkreise bieten das für die regional ansässigen Unternehmen kostenfreie Angebot einer Karriereplattform, die vom Praktikum, über Ausbildungsstellen bis hin zu Jobangeboten alles verbindet. Über die Stellenbörse hinaus gibt es Angebote rund um das Thema Arbeiten und Leben in der Region Südwestthüringen.

Die von den Wirtschaftsförderern der Kreise initiierte Plattform sei ein modernes Instrument zur Nachwuchs- und Fachkräftegewinnung der regionalen Wirtschaft, unabhängig von Branche, Größe und Beschäftigtenzahl der Firmen und soll mit einem Mehrwert der Imagesteigerung für die Firmen verbunden sein.