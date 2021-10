Inzidenz sinkt im Wartburgkreis wieder unter 200

Wartburgkreis. In Eisenach steigen die Corona-Fallzahlen, im restlichen Kreisgebiet sind sie leicht rückläufig.

Die 7-Tage-Inzidenz im Wartburgkreis ist am Donnerstag wieder unter die 200-Marke gefallen. Sie liegt aktuell bei 185,7. Auch die sogenannte Hospitalisierungsrate ist rückläufig und liegt derzeit bei 8,8. Aktuell befinden sich 17 Personen mit einer Corona-Erkrankung auf der Isolierstation des St.-Georg-Klinikums in Eisenach. Ein Patient wird auf der Intensivstation behandelt. Die Zahl der aktiven Corona-Infektionen lag im Kreis bei 734. In Eisenach sind es mit Stand vom Donnerstag 187.