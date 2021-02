Inzidenzwert in der Wartburgregion steigt weiter an

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Corona-Neuinfektionen in der Wartburgregion steigt weiter an. Am Freitag lag der Wert nach Angaben des Robert-Koch-Instituts im Wartburgkreis bei 133,6. In Eisenach beträgt die Inzidenz 99,4. Der Wert gibt Auskunft über die Anzahl der gemeldeten Neuinfektionen mit dem Virus binnen einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner.