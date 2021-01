Wartburgregion Neun neue Corona-Fälle in 24 Stunden werden am Freitag gemeldet.

Inzidenzwert in Eisenach unter 100

In der Stadt Eisenach ist der Corona-Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner) erstmals seit Wochen wieder unter die Marke von 100 gefallen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) verzeichnet mit Stand 29. Januar, 0 Uhr, neun Neuinfektionen für die vorausgegangenen 24 Stunden. Das sind 38 in sieben Tagen und damit ein Inzidenzwert von 89,9. Im Wartburgkreis wurden in den entsprechenden 24 Stunden 39 neue Fälle registriert. Das sind 216 in sieben Tagen und damit ein Inzidenzwert von 181,6.

Die Zahl der Corona-Todesfälle wird in der Region mit 132 angegeben (28 in der Stadt und 108 im Kreis).

Im Eisenacher St.-Georg-Klinikum sind 21 der planbaren 33 Intensivbetten belegt, sagt das Divi-Register vom 27. Januar. Derzeit wird ein Covid-Patienten im Krankenhaus auf der Intensivstation behandelt und beatmet. 24 weitere Covid-Patienten werden auf den beiden Isolierstationen betreut. rsb