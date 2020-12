Inzidenzwert steigt in der Wartburgregion auf weit über 300

Auf 26 ist die Zahl der Menschen binnen 24 Stunden gestiegen, die in Folge einer Corona-Infektion in der Wartburgregion gestorben sind. Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes sind zum Stand 26. Dezember, 0 Uhr, 19 Menschen im Wartburgkreis und sieben in der Stadt Eisenach im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ums Leben gekommen.

Das sind zwei mehr als noch am Vortag. Die Inzidenzwerte (Zahl der Neuinfektionen in sieben Tagen auf 100.000 Einwohner) haben sich in Stadt und Kreis mittlerweile stark angeglichen.

Lagen diese Werte noch vor einigen Tagen in der Stadt noch deutlicher unter denen des Kreisgebietes, sind sie nun auf in Eisenach auf über 300 angestiegen. Im Kreis liegt der Wert bei 320,2, in der Stadt bei 319,5. In der Stadt werden binnen 24 Stunden 20 neue Infektionsfälle vermeldet, für den Kreis 34.