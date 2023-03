Iranische Filmkomödie wird zum Frauentag in Eisenach

Eisenach. Gewerkschafter laden bereits am 7. März in die Kulturinsel nach Eisenach-Nord ein.

„Wer Fachkräfte sucht, kann auf Frauen nicht verzichten“, mit diesem Slogan ist ein Filmabend anlässlich des Internationalen Frauentages überschrieben, zu dem Gewerkschafter von DGB und IG Metall einladen. Am Dienstag, 7. März, wird 18 Uhr der Streifen „Die perfekte Kandidatin“ in der Kulturinsel Nord am Nordplatz 14 gezeigt. Im Anschluss an den Film ist eine Diskussion vorgesehen.

„Bei den Frauen liegt ein enormes Beschäftigungspotenzial: Viele Frauen sind aufgrund familiärer Sorgeverpflichtungen nur in Teilzeit oder gar nicht erwerbstätig – trotz guter Qualifikation. Dieses Potenzial liegen zu lassen, können sich Arbeitgeber einfach nicht mehr leisten“, sagt Michael Lemm, Vorsitzender des DGB Wartburgkreis. „Schlechte Vereinbarkeit, niedrige Entgelte, hohe Arbeitsbelastung behindern die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in der Arbeitswelt“, so der Gewerkschafter.

Die Filmkomödie über eine Ärztin aus Saudi-Arabien solle das Dilemma auf unterhaltsame Weise sichtbar machen. Für das leibliche Wohl sei gesorgt.

Anmeldungen möglich per E-Mail:eisenach@igmetall.de odermichael.lemm@dgb.de sowie unter Telefon: 03691/ 254 90