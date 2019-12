Irisch-schottische Weihnachtsmusik für einen guten Zweck

Janna, das Musiker-Duo aus Ilmenau, entführte das Publikum in der Concordia-Kirche zu Ruhla am vergangenen Samstag auf eine Reise zu alten und neuen irisch-schottischen Liedern der Weihnachtszeit. Modern bearbeitet erklangen die Songs mal traditionell, mal winterlich karg, aber auch als Weihnachtsgospel. Johanna und Joachim Rosenbrück verstanden es, die rhythmischen und melancholischen Klänge der irisch-schottischen Folkmusik mit modernen, abwechslungsreichen Arrangements, Virtuosität und beeindruckendem Gesang einfühlsam und gehaltvoll zu verschmelzen. Die fantastische Stimme von Johanna wurde begleitet von verschiedenen Instrumenten wie Tin-and Low-Whistles, Violine, Waldzither, Gitarre und Mandoline. Sie selbst spielte Piano, Percussion, irische Flöten und Saxophon. Pfarrer Gerhard Reuther konnte die rund 200 Besucher von einem Spendenprojekt für Kamerun begeistern. Dafür kamen an diesem Abend 216 Euro zusammen.