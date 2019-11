Ja ist denn schon Weihnacht’

Wahnsinn, der Weihnachtsmarkt hat ja schon geöffnet. Die Weihnachtsdekoration hängt schon in voller Beleuchtung über den Straße von Eisenach und ich bin immer wieder verblüfft, dass der Dezember schon wieder so fix vor der Tür steht. Der Kranz ist auch nicht gebastelt, um das erste Kerzchen anzuzünden und die Weihnachtsdeko steht noch verpackt im Keller. Dass das Fest immer so schnell kommt, stresst mich gerade. Aber was sollst, die Geschenke müssen noch besorgt und verpackt werden. Der Baum ausgewählt und aufgestellt und die Plätzchen müssen ja auch noch gebacken werden, die Wohnung geputzt und und und. Es ist noch Zeit, aber sie rennt unaufhörlich. Das Fest der Sinne, der Liebe und der Ruhe. Ist das wirklich so? Und dann kommt noch die Frage, was ich 2020 erreichen will?

Egal ob Beruflich und privat? Viele nutzen ihre freie Zeit während der Feiertagen, um eine Bilanz zu ziehen und sich gute Vorsätze zu setzen. Insgeheim wünsche ich mir diese Tage herbei, Familie, Entspannung, Märchenfilme und gutes Essen. Aber wenn ich daran denke, was wohl das neue Jahr bringen wird, fallen mir einhundert Dinge ein, die ich ja bis dahin noch erledigen muss. Auf jeden Fall mehr Sport, mehr Struktur im Alltag und mehr Ruhe um die schönen Dinge zu genießen.

Einen der guten Vorsätze – es etwas ruhiger angehen lassen – werfen viele schon am 24. Dezember wieder über Bord, denn 57 Prozent der Deutschen sagen, dass sie die Weihnachtstage am liebsten mit der Familie verbringen-eine Hetzjagd, Eltern, Großeltern, Freunde, Einladungen über Terminen. Natürlich ist das wunderschön, Zeit für seine Liebsten zu haben, trotzdem muss das ja auch geplant werden.

Aus diesem Grund folgt dann am 27. Dezember die Enttäuschung: Weihnachten ist trotz aller frommen Wünsche für die meisten Deutschen nicht erholsam. Das Essen misslungen, die Kinder quengelig, die Familie zerstritten, das neue iPhone ruft genauso unerfreuliche E-Mails ab wie das alte. Und in der Ferne zeichnet sich schon das alte Hamsterrad ab, das sich ab Januar mit unveränderter Geschwindigkeit dreht. Alle Jahre wieder: Von Erholung keine Spur, weder vor noch nach dem Fest. Schöne Bescherung.

Also müssen wir das Erholen planen, klingt komisch-ist aber so. Wer nicht schon an Heiligabend entnervt zusammenbrechen möchte, sollte Prioritäten setzen, rät Katja Mierke, Psychologieprofessorin an der Hochschule Fresenius. „Häufig sind unsere Vorstellungen stark beeinflusst von dem, was anderen wichtig ist“, sagt sie. Davon gelte es, sich ein Stück weit zu befreien. Perfektionismus führe nur zu perfektem Druck. So lange hält die Erholung nur nicht, wie diverse Untersuchungen zeigen.

Im Schnitt ist der Stress nach drei Wochen wieder da. Je größer die Stapel an unerledigten Aufgaben und je mehr Termine nach den Feiertagen, desto schneller geht die Erholung verloren. Was aber im Umkehrschluss bedeutet: Jeder, der sich demnächst in den Weihnachtsurlaub verabschiedet, hat zumindest anteilig in der Hand, wie er oder sie ins neue Jahr startet.