Jahnsporthalle: Förderantrag geht in die Verlängerung

Auf Antrag von Gisela Rexrodt (für die FDP) wird die Stadt Eisenach ein Förder- und Finanzierungskonzept für sämtliche „gedeckte und ungedeckte Sportanlagen“ bis Ende des Jahres in Angriff nehmen. Basis dafür ist die Sportstättenleitplanung. Für Sportvereine ist das eine gute Nachricht. Bedenklich stimmt einige dagegen die Nachspielzeit beim Anbau des Sanitärbereiches an die Jahnsporthalle. Auf Nachfrage teilte Baubürgermeister Uwe Möller (parteilos) nämlich mit, dass der Termin des Fördermittelantrages auf den 24. Februar verschoben wurde. Grund: das Land als Fördermittelgeber müsse noch Dinge abklären.

Enthaltung seitens der SPD gab es beim beschlossenen Fördergeldantrag für den Neubau einer Wettkampfs-, Vereins- und Schulsporthalle plus Berufsschule am Standort „O1“. Die SPD zementiere nicht die Haltung von Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke), die an der Kopplung von Sporthalle und Berufsschule festhalte, begründete Fraktionsführer Michael Klostermann. Für die SPD ist das Vorhaben auch getrennt relevant. Die CDU respektiere die SPD-Haltung, machte aber deutlich, dass die Stadt jeden Euro brauche, um ans Ziel zu kommen, egal in welcher Variante.

Am Montag habe OB Wolf bei der Landesverwaltung vorgesprochen. Sie habe Hoffnung, dass das ehrgeizige wie teure und noch nicht durchfinanzierte Projekt mit Hilfe des Bunde verwirklicht werden kann. Der Variantenvergleich liegt bisher nur der Verwaltung vor. Wolf ließ durchblicken, dass die Empfehlung lautet, die beiden Teilbereiche nicht in ein Gebäude zu bringen.

Dass der Wartburgkreis als künftiger Träger der Berufsschule (ab 2022) trotz fehlendem Kreistagsbeschluss im Boot ist, unterstrich die OB. „Wir wären doch verrückt, würden wir nicht versuchen, auch für den Kreis Fördergeld zu akquirieren“, sagte Wolf. Natürlich müsse der Kreis das Projekt mitfinanzieren. Gisela Rexrodt will wissen, dass der Kreistag jedoch „sehr weit weg“ von einem entsprechenden Beschluss ist.