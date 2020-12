Jahresrückblick 2020: In Sorge um die Industrie-Region Westthüringen

Das Jahr fängt für wenigstens 260 ehemalige Beschäftigte des insolventen Automobilzulieferers Mitec in Eisenach gut an. Sie wurden vom amerikanischen Zulieferer AAM im Zuge des Betriebskaufes übernommen. Für Hunderte andere ehemalige Mitec-Leute heißt es dagegen, sich einen neuen Job zu suchen.

Bei anderen Unternehmen sieht es besser aus. In Berka/Werra treibt der Wellkartonwaren-Produzent Model die Erweiterung des Standortes voran. Die Pläne dafür stellt er im März dem Stadtrat vor, hinter verschlossenen Türen. Danach ruht jedoch still der See. Anders beim Werkzeugbauer BMW Group in Krauthausen, wo die Werkserweiterung startet. 42 Millionen Euro investiert BMW bis 2021 in den Standort.

Viele Menschen in Kurzarbeit

Corona und die Auswirkungen treffen die Wirtschaft mit voller Härte. Viele Menschen müssen in Kurzarbeit. Bis Oktober sind es allein in Eisenach 54 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Die IG Metall macht sich grundsätzliche Sorgen und sieht die Industrie-Region Westthüringen in Gefahr. 3000 Stammarbeitsplätze und 800 Leiharbeitsjobs seien laut IG Metall verloren gegangen, zeigt der 1. Bevollmächtigte Uwe Laubach im Juli der Landespolitik auf. Im März war Laubach für weitere vier Jahre in seinem Amt bestätigt worden.

Ende September stellt der insolvente Automobilzulieferer JD Norman auf dem Kindel die Produktion ein. Etwa 450 Menschen verlieren ihre Arbeit. Bei Plastic Omnium in Großenlupnitz läuft die Produktion stufenweise bis Frühjahr 2021 aus.

Kaum eine Region ist so vom Strukturwandel in der Automobil- und Zulieferindustrie betroffen wie Westthüringen. Die Gewerkschafter fordern die Politik auf, für ein zweites Standbein zu sorgen. Der Tourismus, der trotz Corona vor allem in Eisenach gute Zahlen schreibt, gilt dabei als Favorit.

Aktionstag der Gewerkschaft bei Opel

Im August endet ein jahrelanger Rechtsstreit zwischen der Mitec AG und Autobauer Ford wegen vermeintlichem Diebstahl von Know How mit einem Vergleich. Zehn Millionen Euro zahlt Ford an Mitec. Für die ehemaligen Inhaber ein „Skandal“, weil zu wenig. Das Geld fließt in die Insolvenzkasse.

Bei Opel in Eisenach ist derweil dicke Luft. Im November ruft die Gewerkschaft zu einem Aktionstag auf, weil der Mutterkonzern PSA seine Versprechen nicht einhalte, etwa den Aufbau einer zweiten Schicht, und weil es an Personal beim Autobauer fehlt. Etwa 200 Mitarbeiter aus Rüsselsheim werden deshalb eingeflogen. Zudem befürchten die Opelaner, dass am Kündigungsschutz gerüttelt wird.