Ifta. Lesung und Musik am 3. Dezember in Ifta

„Der Flug der Kraniche“ heißt die szenische Lyriklesung, die es am Freitag, 3. Dezember, ab 17.30 Uhr in der Trinitatiskirche in Ifta zu erleben gibt. „Taubenfrau“ Jana Freiberg wir die Besucher gemeinsam mit den Musikern Sophia Singer (Klavier) und Arne Panke (Gitarre) auf „eine lyrische Reise über die Wolken“ mitnehmen. Das Programm beschäftigt sich mit dem Zyklus des Jahres, eingebettet in Musik zum „Träumen und Fliegen“.