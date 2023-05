Jazzclub Eisenach: Quartett überzeugt singend, improvisierend und rhythmisch

Eisenach. „Michelle Walker Quartet“ gastiert im Industriedenkmal „Alte Mälzerei“ in Eisenach.

Die charismatische Sängerin Michelle Walker verzückte am Freitagabend mit ihrer wundervoll-markanten Jazz- und Soul-Stimme rund 60 Gäste im Konzertkeller der Kulturfabrik „Alte Mälzerei“. Ihre erfrischende Herangehensweise beflügeln den Jazzgitarristen Michael Arlt, den Kontrabassisten Rudi Engel und den Schlagzeuger Uli Kleideiter in ihrem Spiel. Die Gäste wippen im Takt mit Köpfen und Füßen, spenden in ruhigen Passagen der Stücke dosierten Zwischen- und nach Verhallen jeder Interpretation prächtigen Schlussapplaus. Das Quartett überzeugt mal hemmungslos swingend, dann interaktiv improvisierend oder akzentuiert rhythmisch.