Jazzclub Eisenach sagt Konzerte ab

Nach langen Überlegungen haben sich die Vorstände des Eisenacher Jazzclubs und der Lippmann+Rau-Stiftung entschieden, sämtliche Konzerte bis Ende des Jahres 2020 abzusagen. Das geht aus einer aktuellen Pressemitteilung hervor. Weiter heißt es, dass man sich mit dem zuständigen Gesundheitsamt abgestimmt habe. „Mit nahezu allen Künstlern wurden bereits Termine für das Jahr 2021 vereinbart, in der Hoffnung, dass sich bis dahin die Situation stabilisiert hat“, teilt Ines Andraczek für den Vorstand mit.

Das nächste Konzert wäre am 11. September mit dem Frank-Muschalle-Trio gewesen. Wegen der Corona-Pandemie bereits abgesagt waren unter anderem eine Lesung Lesung mit Eva Demski und Volker Braun im Mai sowie Indie-Funk mit Erster Detektiv und eine Jazz- und Latinnight mit Claudia Carbo (beide im Juni). Weitere Konzerte waren mit Holger Schade & Friends sowie den Geilen Göttern im September geplant.

Noch offen ist, ob es eine Möglichkeit gibt, am Tag des offenen Denkmals am 13. September die Räumlichkeiten von Jazzclub und Stiftung in der Alten Mälzerei für Interessierte zu öffnen.

Weitere Informationen unter www.lippmann+rau-Stiftung.de und www.jazzclub-eisenach.de