Jazzhandwerker arbeiten am Meisterstück

Eisenach. Das von Schlagzeuger Sven Becker verstärkte Eisenacher Trio „Jazzhandwerker“ mit (von links) Uwe Süßbier, Mareile Grothaus und Thomas Schenk erlebte beim erstern Musiker-Stammtisch 2020 in der „Altdeutschen Bierstube“ seine Feuertaufe. Der Vierer bot entspannten Swing und Jazz. Am Samstag gibt er Zugabe in der Edison-Bar.