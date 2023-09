Jazzige Weltreise in der Kirche in Göringen

Göringen. Zu einer jazzigen Weltreise laden Alexander und Maximilian Blume und Sina Rien ein. Das Konzert findet in der Kirche in Göringen statt.

„Jazz around the world“ – unter diesem Motto gehen Alexander Blume (Piano), Sina Rien (Bass) und Maximilian Blume (Drums, Gesang) am Sonnabend, 9. September, um 18 Uhr, in der Kirche im Eisenacher Ortsteil Göringen auf eine jazzige Weltreise.

Der Pianist Alexander Blume gehört zu den erfolgreichsten Vertretern der ostdeutschen Blues- und Jazzszene. Er blickt auf 50 Jahre Bühnenerfahrung, über 60 CD-Produktionen, TV-Auftritte, Hörspielmusiken und unzählige Konzerte im In- und Ausland zurück. Darüber hinaus ist er als Autor von musikpädagogischen Werken und als Dozent tätig.

Alexanders jüngster Sohn Maximilian begann mit sechs Jahren, Schlagzeug und Klavier zu lernen. Wenig später schrieb er seine ersten Kompositionen und spielt seither gemeinsam mit seinem Vater in verschiedenen Formationen Blues- und Jazzmusik.

Sina Rien ist eine Dresdner Kontrabassistin und Komponistin. Touren führten sie bisher durch ganz Deutschland, nach China und Brasilien. In ihren eigenen Projekten geht es um Kompositionen, die Jazz und Weltmusik zusammenbringen und die sie gemeinsam mit erstklassigen Musikern realisiert.

Vorverkauf und Kartenreservierung unter Telefon: 03691/213416