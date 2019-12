Weihnachtliches Benefizkonzert mit den Musikern Tomas Schenk (von links), Uwe Süßbier und Mareile Grothaus von der Eisenacher Band Jazzhandwerk in den Geschäftsräumen der Beratergruppe Eisenach an der Sophienstraße, Ecke Theaterplatz.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jazzklänge für den Eisenacher Komponistenpreis

„Es ist diesmal ein Jahresausklang ohne Fachvortrag, sondern einer mit Musik. Und mit guten Klängen lässt sich am besten auf den Kompositionspreis aufmerksam machen“, begrüßt Hans-Peter Warken von einer Beratungsfirma für Steuer, Wirtschaft und Recht am Mittwochabend in den Geschäftsräumen der Beratergruppe Eisenach an der Sophienstraße, Ecke Theaterplatz, einerseits die Musiker des Eisenacher Trios Jazzhandwerk und andererseits gut 40 interessierte Konzertgäste.

Die Benefizveranstaltung wirbt um Spenden für den Internationalen Kompositionspreis, der nächstes Jahr zum zweiten Mal in der Bachstadt vergeben werden soll. „Nächstes Jahr springen Sie in die Bresche“, freut sich Kulturamtsleiter Achim Heidenreich, der dankend in die Runde aus Geschäftsleuten und Vertretern der Beratergruppe blickt, die auf Wirtschaft- und Steuerberatung spezialisiert ist und sich 2018 erstmals vorstellte.

Den ersten Kompositionspreis unterstützte das Hotel Thüringer Hof. Das Preisträgerwerk erklang in Uraufführung mit der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach beim Preisträgerkonzert anlässlich des Symphonischen Wochenendes im August dieses Jahres in der Wandelhalle. „23 Orchesterwerke aus zwölf Ländern sind eingegangen“, erzählt der Kulturamtsleiter.

Der Komponistenpreis 2020 bezieht sich auf den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven. Zukünftig werde der Preis Internationaler Johann-Sebastian-Bach-Komponisten-Preis heißen, verrät Heidenreich. „Ohne Bach wären Beethovens späte Streichquartette nicht denkbar“, so der Kulturamtsleiter, der sich freut, dass der Preis bereits gut in Eisenachs Bürgerschaft angekommen sei. Eisenach befinde sich in einem Wettbewerb mit anderen Kulturstädten, und da sei dieser Preis ein Glanzpunkt.

Die Band Jazzhandwerk brachte zahlreiche Jazzstandards zu Gehör. Foto: Norman Meißner

Zu der Beratergruppe, die noch recht jung ist, passt eine Band, die jung ist. Das Jazzhandwerk um Uwe Süßbier und Tomas Schenk existiert erst seit dem Frühjahr, und Bandmitglied Mareile Grothaus spielt erst seit eineinhalb Jahren Gitarre, aber mit hörenswertem Können, das weit über dem Schülerstadium liegt. „Der Erlös des Abends kommt komplett dem Komponistenpreis zugute – es ist ein schönes Projekt“, schließt Steuer- und Unternehmensberaterin Ilse Pforr.