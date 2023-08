Jazzkonzert im Garten von Waldhaus Wilhelmsthal

Wilhelmsthal. Die Salt-River-Jazzband ist in einem Open-Air-Konzert im Garten am Waldhaus Wilhelmsthal zu erleben.

Die Salt-River-Jazzband spielt am Sonnabend, 26. August, 17 Uhr, im Garten am Waldhaus Wilhelmsthal. Zu ihrem Repertoire gehören Jazz, Dixiland und Swing. Vorbilder hierfür sind Musiker wie Chris Barber, Louis Armstrong und Duke Ellington. Die Veranstaltung ist als Open-Air-Konzert geplant, bei Regen spielt die Band im Waldhaus. Ameldungen sind möglich per E-Mail:kulturgut-wilhelmsthal@mail.de oder Telefon: 0178/6772779. Tickets für Erwachsene kosten zwölf Euro, für Kinder fünf Euro.