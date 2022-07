Das Felix Eckenfelder Quartett spielt in der "Alten Mälzerei" in Eisenach. Die Bandmitglieder (von links) sind Nicolas Buvat, Felix Eckenfelder, Moritz Langmaier und Sebastian Minet.

Jazzkonzert in der Alten Mälzerei in Eisenach

Eisenach. Das Felix Eckenfelder Quartett spielt in der Kulturfabrik „Alte Mälzerei“. Damit setzt der Jazzclub Eisenach seine Konzertreihe fort.

Der Jazzclub Eisenach setzt seine Konzertreihe fort und lädt am Sonnabend, 23. Juli, 20 Uhr, ein, eine junge Band in der Kulturfabrik „Alte Mälzerei“ zu erleben. Es handelt sich um das Felix Eckenfelder Quartett, das sich im Frühjahr 2021 gegründet hat. Die Musiker stammen aus Thüringen, Baden-Württemberg und Frankreich und haben sich in Stuttgart vereint, um nach eigenem Bekunden „ehrliche, unkomplizierte Musik zu machen“. Sie interpretieren moderne Jazz-Kompositionen von Künstlern wie Mike Moreno und Aaron Parks. Rhythmisch komplexe Themen und spannende Harmonien finden sich ebenso wieder, wie Improvisation und energetische Momente.

Felix Eckenfelder Quartett, Kulturfabrik „Alte Mälzerei“, 23. Juli, 20 Uhr