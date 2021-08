Alexander und Maximilian Blume treten in der St. Laurentiuskirche in Berka/Werra auf.

Jazzkonzert in der Kirche in Berka/Werra

Berka/Werra. Die Kirchengemeinde Berka/Werra lädt zum Konzert mit Alexander und Maximilian Blume ein. Vater und Sohn gestalten einen abwechslungsreichen Abend.

Alexander und Maximilian Blume spielen am Sonnabend, 28. August, um 19.30 Uhr in der St. Laurentiuskirche in Berka/Werra. Das Vater-Sohn-Duo hat sich gerade wiederholt für den wichtigsten Wettbewerb für deutsche Bluesmusiker, die German Blues Challenge 2021 in Eutin, qualifiziert. Blues, Boogie-Woogie, Jazzstandards, Musik ihrer aktuellen CD-Produktion und Songs von Stefan Diestelmann gehören zum Repertoire in Berka/Werra. Veranstalter des Konzerts ist die Kirchengemeinde.

Alexander Blume blickt auf 50 Jahre Bühnenerfahrung, auf über 50 CD-Produktionen, Fernsehauftritte, Hörspielmusiken und unzählige Konzerte im In- und Ausland zurück. Sein jüngster Sohn Maximilian begann mit sechs Jahren, Schlagzeug und Klavier zu lernen. Wenig später schrieb er seine ersten Kompositionen und spielt seither gemeinsam mit seinem Vater in verschiedenen Formationen Blues- und Jazzmusik.

Karten zu zehn Euro an der Abendkasse der St. Laurentiuskirche