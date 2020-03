Jeden Tag Buchweizengrütze oder Nudeln

Die deutsch-russische Freundschaft wurde in unserem Land mal intensiv beschworen, gelebt allerdings wurde sie kaum. Jugendliche aus der Region holen das jetzt nach – sie stehen im intensiven Austausch mit Schülern und Schülerinnen aus Russland, gerade gab es ein Treffen in Eisenach.

Alles begann mit einem Austausch im Sommer vorigen Jahres. Schüler aus Waldorfschulen in Eisenach, Jena und Quedlinburg fuhren nach Russland, dann kamen sie mit russischen Schülern nach Deutschland, schließlich reisten alle gemeinsam in die Schweiz. Eine sehr intensive Zeit mit den vielfältigsten Erfahrungen für alle. So lernten die Eisenacher Schüler erst die Metropole Moskau kennen, im Anschluss waren sie im tiefsten Sibirien in einem Dorf, in dem es kein fließendes Wasser gibt. Eine ganz neue Erfahrung, ebenso wie die intensive Herzlichkeit der Menschen dort, bloß Buchweizen will seitdem keiner der Jugendlichen mehr essen, „den gab es jeden Tag“.

Es gab keine Verständigungsprobleme

Schon die Vorbereitung bezog sich auf den Aufenthalt in Sibirien, beispielsweise sollten sie biologisch abbaubares Duschgel zum Waschen im Fluss mitnehmen. In der Schweiz wiederum lernten sie das Leben auf einer Alm kennen, mussten Kühe treiben und Wiesen freischneiden – sehr herausfordernd angesichts der extremen Hitze, zumal das Schnittwerk verbrannt wurde.

Der Abschied fiel allen schwer. Damals kündigten russische Schüler an, erneut nach Deutschland kommen zu wollen. Jetzt lebten Sophie, Dasha, Anastasia und Demid einen Monat bei Elftklässlern der Freien Waldorfschule. Wie damals verbrachten alle jede freie Minute gemeinsam, ruhten alle Verpflichtungen.

Was sie miteinander verbindet? „Es ist so lustig mit uns, wir lachen ganz viel, wir haben es einfach schön miteinander“, erzählen die Jugendlichen. Dabei können sie die andere Sprache nur ansatzweise, meist haben sie sich englisch unterhalten. „Überhaupt kein Problem“, erzählen sie, nie habe es Verständnisschwierigkeiten gegeben. Und haben die Eisenacher wie erhofft ihr Russisch verbessert? „Früher war ich grottenschlecht, jetzt bin ich nur noch schlecht“, sagt Bela lachend, „ich weiß jetzt was Schlafsack und Schlitten heißt“, erklärt Helena, und Wenzel meint, „doch, wir haben viel gelernt“.

Und was haben sie gemeinsam gemacht? Ganz viele Spiele, das Lutherhaus besucht, zu Metilstein und Drachenschlucht gewandert, Ausflüge unternommen, durch die Stadt geschlendert, „und ganz viel Nudeln gegessen“. Nudeln wünschten sich die russischen Mädchen immerzu, erzählen sie, „ich kann erstmal keine mehr sehen“, sagt Antonia.

Fühlen sie sich, abgesehen von der Sprache, irgendwie verschieden? „Nö“, sagt Helena sofort, die anderen nicken. Und wie empfinden die Gäste Deutschland? Ökologischer, toleranter, viele Sehenswürdigkeiten, tolle Architektur, insbesondere das Fachwerk gefällt ihnen gut. Nachteilig: Die höheren Preise, besonders bei den Bustickets ist es ihnen aufgefallen. Nun war wieder ein schwerer Abschied zu verkraften, und für die Eisenacher steht fest: „Bald fahren wir nach Tomsk“. Deutsch-russische Freundschaft eben.