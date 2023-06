Jeder fünfte Mensch im Wartburgkreis kämpft mit Beeinträchtigungen

Eisenach. Diakonisches Bildungsinstitut „Johannes“ Falk Eisenach lud zu einem Austausch über die UN-Behindertenrechtskonvention ein.

Vor 15 Jahren, im Jahr 2008, tritt die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft, die bislang weltweit 185 Staaten ratifiziert haben. Wie dieses Übereinkommen zu den Rechten von Menschen mit Behinderungen vor Ort im gesellschaftlichen Alltag Widerhall findet, darüber diskutieren jetzt am Diakonischen Bildungsinstitut „Johannes“ Falk Eisenach (DBI) Fachleute aus Verwaltung, Pädagogik und Pflege mit Menschen mit Behinderungen, die sich rege mit eigenen Beiträgen beteiligt haben.

Das DBI bietet seit vielen Jahren mit seiner Bildungsakademie umfangreiche Bildungsangebote zu Themen wie Inklusion an. Aktuell vertiefen sich elf Menschen mit ganz unterschiedlichen Behinderungen innerhalb eines durch das Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport geförderten Projekts speziell mit der UN-Behindertenrechtskonvention.

In der jüngsten Zusammenkunft, inzwischen die dritte dieser Art in Eisenach, informieren die Fachleute über den aktuellen Stand bezüglich der Realisierung der Ziele dieser UN-Konvention im Freistaat Thüringen und insbesondere im Wartburgkreis. Markus Lorenz, stellvertretender Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderungen und Leiter der Landesfachstelle für Barrierefreiheit im Freistaat, spricht über seine Arbeit im Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport. In einer kürzlich initiierten Umfrage in allen 24 Thüringer Gebietskörperschaften zum Stand der Umsetzung der Konvention, zeigt sich ein ganz unterschiedliches Bild. „Es ist erkannt worden, dass die Verwaltungen vor Ort noch viel Unterstützung benötigen“, betont Markus Lorenz während des Treffens. Der Aufbau einer zentralen Bildungs- und Forschungsstelle an einer Hochschule ist geplant, um Kommunen zu beraten.

„33.713 Menschen müssen ihren Alltag mit Beeinträchtigen bewältigen – das ist jeder fünfte Mensch im Wartburgkreis“, betont Nicole Briechle, Beauftragte für Menschen mit Behinderungen im Wartburgkreis. Sie prüft beispielsweise Bushaltestellen, Schulen oder Verwaltungsgebäude auf Barrierefreiheit.

Fünf Behinderte aus dem Projekt „Das Menschenrecht ist des Menschen Recht?! - Auf der Spur der UN-Behindertenrechtskonvention“ befragen in diesem Forum zu den Themen Arbeit, Freizeit, Beratung und Wohnen die Fachleute. Diese nehmen einige Denkanstöße auf dem Treffen mit an ihre tägliche Arbeit. Bildungsakademie-Chefin Juliane Lotz bestärkt alle Beteiligten darin, diese Themen weiter zu verfolgen.