Jedermann muss sterben

„Jedermann! Jedermann!“, so ruft der Tod im Theaterstück von Hugo von Hofmannsthal, und er ruft den reichen Mann, der Jedermann heißt. Der sitzt und schwelgt bei einer Feier mit Freundinnen und Freunden und hört erschrocken diesen Ruf, der ihm ankündigt, dass er nur noch kurze Zeit zu leben hat. „Jedermann. Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ war eigentlich in diesem Jahr im Mai als Aufführung in Eisenach geplant und musste wegen der Corona-Beschränkungen abgesagt werden. Ein Ersatz ist in Arbeit, so hörte ich aus der Bürgerbühne 50+.

Der Jedermann ist nun über hundert Jahre alt, 1911 uraufgeführt. Die Titelfigur Jedermann ist ein Geschäftsmann, der seinen Reichtum skrupellos auf Kosten anderer angesammelt hat und sich auch sonst wenig darum schert, ob er sich ethisch richtig verhält. Freunde und treue Diener hat er aber nur, solange es ihm gut geht – als sich zeigt, dass er sterben muss, verlassen ihn alle. Auch sein Geld, das als Figur unter dem Namen Mammon auftritt, weigert sich, ihn in den Tod zu begleiten. Am Ende kann ihm nur helfen, dass er Buße tut und um Gnade bittet. Dann kann er in Frieden gehen.

Als ich das Stück dieser Tage gelesen habe, war ich zunächst etwas unangenehm berührt von der plakativen Moral. Dass Unrecht Gut nicht gedeiht, dem Reichen sein Reichtum in der letzten Stunde nicht mehr hilft und auch der Mächtige sterben muss – ist das nicht ein allzu billiger Trost für die Armen und Ohnmächtigen? Zudem wir in einem Land leben, in dem Reichtum vor allem vererbt wird, also Tod und Höllenfahrt eines Reichen die Gesellschaft kein Stück verändern.

Stutzig wurde ich aber beim Lesen der Eingangsszene. Gott tritt auf und schickt den Tod aus auf die Erde, um „Jedermann“ zu sagen, dass er gerichtet werden müsse. Ist damit „jedermann“ und „jedefrau“ gemeint? Bin ich auch der reiche Jedermann? Der merkwürdige Name der Titelfigur hindert mich, auf die oberen Zehntausend zu blicken, sondern lenkt meinen Blick auf mich selbst zurück. Was bleibt mir eigentlich, wenn ich sterben muss? Diese Frage kann mir kein Hugo von Hofmannsthal beantworten, sondern nur mein Herz und Gott allein.