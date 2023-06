Peter Rossbach über einen Dienstagmorgen in der Stadt.

Dienstagmorgen in der Stadt: Kleiner Stau in der Goldschmiedenstraße. Keine Sorge, keine Klimakleber, nur die Müllabfuhr. Das Ergebnis ist ähnlich. Genervte Fahrer steigen schon mal aus und schauen sich das bedrohlich mit den Händen in der Hüfte und sichtlich genervt an.

„Auf, auf und auf! Lasst uns von Tonne zu Tonne eilen. Wir wollen dem Müll eine Abfuhr erteilen“, heißt es im „Chor der Müllabfuhr“ des einzigartigen Heinz Erhardt aus einer Zeit als Witzemacher noch Komiker und nicht Comedian hießen. Anscheinend möchten alle Sorten Müll auf einmal geholt werden. Tonnen mit schwarzen, blauen, braunen und gelben Deckeln stehen – zumeist ordentlich aufgereiht – auf dem Bürgersteig.

Dazu gefühlt vor jeder dritten Haustür ein kleiner oder mittlerer oder großer Sperrmüllberg, viele schon etwas zerfleddert. Der meiste Unrat ist tatsächlich was der Name verspricht: sperriger Müll. Aber einige Zeitgenossen scheinen da doch noch was Brauchbares zu vermuten.

Zwischen den Tonnen und Haufen haben sich dann die Lieferfahrzeuge ihre Plätzchen auf dem Bürgersteig gesucht – be- und entladen ist angesagt.

Für Schulkinder, Mütter mit Kinderwagen und anderen Fußgängern bleibt nur das Ausweichen auf die Straße. Da macht dann aber der ein oder andere Autofahrer sofort deutlich, dass die Straße natürlich ihm gehört, ihm allein und wem sonst? Nur knapp geht es ohne auch nur die Bremse zu berühren an den Fußgängern vorbei – herrlicher Fahrtwind.

Und das können die Radfahrer natürlich ebenso, die ohne Geschwindigkeitsverlust von hinten heranbrausen und verkehrt herum in der Einbahnstraße im Slalom durch die beranzten Schülergruppen heizen. Das macht bestimmt Spaß.

Dienstagmorgen in der Stadt: Jemand verletzt?