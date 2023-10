Jetzt für einen Kitaplatz in Eisenach anmelden

In Eisenach läuft die Anmeldefrist für einen Platz in einer Kindertagesstätte.

Für das neue Kindergartenjahr läuft die Anmeldefrist. Alle Eltern, die für ihr Kind/ihre Kinder einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung im Stadtgebiet Eisenach benötigen, sind aufgerufen, den Platzbedarf bis 30. November anzuzeigen. Die Anträge werden zentral bei der Stadtverwaltung Eisenach entgegengenommen und bearbeitet. Das gilt für Plätze in allen Kindertageseinrichtungen und Kinderkrippen in der Stadt – sowohl in städtischer als auch freier Trägerschaft.

Die Anträge können an die Stadtverwaltung Eisenach, Fachdienst Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum, Markt 22, gerichtet werden. Das Formular steht auf der städtischen Internetseite bereit. Onlineanträge können ebenfalls gestellt werden.

Eine Beratung ist zu den Sprechzeiten oder nach Terminvergabe möglich, Telefon 03691/670770.