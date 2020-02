Jetzt mal ein Frühlingslied singen

Wo man singt, lass dich ruhig nieder… böse Menschen haben keine Lieder. – Diese Weisheit hat sicher nicht erst Johann Gottfried Seume zutage befördert, der das geflügelte Wort vor gut zwei Jahrhunderten prägte. Singen bringt Herz und Kreislauf auf Trab, es stärkt das Immunsystem, baut Stress ab, verbessert die kognitive Leistung, macht gute Laune und steigert das Wohlbefinden. Selbstverständlich gilt das für alle Altersklassen von 0 bis 100, besonders förderlich für die Entwicklung ist Singen allerdings bei Kindern.

Zu erleben war die umwerfende Wirkung dieses Alleskönners kürzlich im Kulturhaus von Gotha, als aus 350 kindlichen Kehlen die zuvor fleißig einstudierte „Ode an die Freude“ erklang. Am Jugendkonzert „Total Beathoven 2020“, organisiert und ausgerichtet von der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach, gestaltet und moderiert vom britischen Dirigenten Rainer Hersch, beteiligten sich 15 Schulchöre, darunter die kleinen Aktiven des Sing-mit-Projekts aus der Eisenacher Oststadtschule und der Regelschule in Wutha-Farnroda.

Was hätte der Jubilar Beethoven wohl beim Anblick von so viel jugendlicher Begeisterung und Sangesfreude gesagt? Auf jeden Fall muss er beim Komponieren der „Neunten“ mit allen Fasern gefühlt haben, dass die instrumentale Klangvielfalt seines Orchesterwerks nur noch durch die menschliche Stimme zu steigern ist. Beethoven gewährte damit einer an die friedliche Menschengemeinschaft glaubenden Freude die Chance, nicht nur akustisch gehört, sondern zutiefst empfunden und machtvoll weitergegeben werden zu können.

Übrigens waren der zunehmend ertaubende Komponist, Friedrich Schiller, Schöpfer der „Ode“, und der Dichter Seume Zeitgenossen, im Geiste recht verwandt und dürften sich über die in jeder Hinsicht heilsame Bedeutung von Gesang und Liedern einig gewesen sein: „Lieder spielen, wie mit Wachs, mit Herzen. Rührt der Sänger nur den rechten Ton, schnell ist alle Seelenangst entfloh‘n, schweigen Stürme und entschlummern Schmerzen.“

Also mein Tipp: Statt Radiogedudel oder Musik aus der Konserve (was notfalls durchaus auch die Stimmung heben kann) heute vielleicht mal selber singen? Wie wäre es, genau jetzt ein Frühlingslied anzustimmen! Glauben Sie mir, schon nach der ersten Strophe sieht auch der graueste Tag gleich viel freundlicher aus.