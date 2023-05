Johanniter aus Wartburgkreis sind beste Ersthelfer Deutschlands

Erzieherin Janet Franke während einer Praxisübung beim Bundeswettkampf der Johanniter-Unfall-Hilfe in Babelsberg. Franke gewann mit dem Westthüringer Team in der Kategorie "Erste Hilfe am Kind".

Wartburgkreis. Kindergarten-Erzieher und Erzieherinnen überzeugen in der Kategorie „Erste Hilfe am Kind“.

Ein Unfall ist immer eine herausfordernde Situation, insbesondere wenn es sich bei den Geschädigten um Kinder handelt. Im Ernstfall ist schnelle und richtige Hilfe vor Ort ein Muss. Alle zwei Jahre trägt die Johanniter-Unfall-Hilfe einen Bundeswettkampf in Erster Hilfe und Notfallrettung aus. Bei der jüngsten Auflage gewann eine Mannschaft aus Westthüringen einen ersten Platz im diesjährigen Wettbewerb.

Rund 3500 Johanniter kamen zum bundesweiten „Tag der Johanniter“ auf dem Gelände des Filmparks Babelsberg in Potsdam zusammen. Über 51 Mannschaften aus ganz Deutschland und internationale Gäste traten in einem leidenschaftlichen Wettbewerb gegeneinander an, um die besten Retter Deutschlands zu ermitteln. In der Kategorie „Erste Hilfe am Kind“ erreichte die Westthüringer Mannschaft durch souveränes professionelles Handeln den verdienten ersten Platz, teilt Pascal Luhn, Pressesprecher des Regionalverbandes der Johanniter-Unfall-Hilfe, mit. In der Mannschaft waren Erzieherinnen und Erzieher aus den Johanniter-Kindergärten vertreten.

Benjamin Keith aus dem Siegerteam habe dazu gesagt: „Ich kann jetzt schon behaupten, es war das absolute Jahreshighlight für mich. Ein super Ergebnis für uns, womit wohl keiner so richtig gerechnet hat. Man kann einfach nur Danke sagen, an das wundervolle Team, das an einem Strang gezogen hat. Ich bin sehr dankbar zu diesem Team dazuzugehören. Wir waren gut vorbereitet und haben gezeigt was wir können. Wir danken herzlichen allen unseren Unterstützern aus unserem Regionalverband!“

„Ein Hauptgrund für die gute Ausbildung zum Ersthelfer am Kind sind die Erste-Hilfe-Kurse in unserem Verband, die unter anderem von Viola Köllner durchgeführt werden. In ganz Westthüringen werden das ganze Jahr über Erste-Hilfe-Kurse angeboten“, erklärte Pascal Luhn.