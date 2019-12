JSB-Bigband verschmilzt unter Blumes Brennglas zur Einheit

Zum 20-jährigen Bestehen der JSB-Bigband der städtischen Musikschule Eisenach gab es nach dem Adventskonzert im Schlachthof Blumen. Zwei Rosen verteilte Musikschulleiterin Sylvia Löchner an Mitglieder der ersten Stunde, darunter an Ausnahme-Gitarrist Marco Böttger, der beim Bigband-Schaulauf wieder einmal den E-Bass bediente.

Die Blume für seine Frau Jana König nahm Band-Chef Stanley Blume stellvertretend in Empfang, überdies den Rest des Straußes als Motor und Macher dieses herzerfrischenden Klangkörpers. Stanley Blume lebt Bigband und Jazz und seine Musiker fühlen es, leben es mit ihm mit. Wie kaum ein zweiter versteht es der Berufsmusiker in jede Sektion des Ensembles Feuer zu legen, selbst schwächere Instrumentalisten zu Höherem anzutreiben. Blume fördert, aber er fordert auch. Proben mit dem Leader sind zielorientiert, wissen seine Schützlinge. Die JSB-Bigband, das unterstrich ihr Auftritt am Dienstag, ist genau deshalb ein Juwel in der gut ausgestatteten Eisenacher Musiklandschaft. Gut ist für einen wie Blume freilich nie gut genug.

Die letzte Probe für das Konzert hatte die Saxofonistin und Sängerin Jana König noch mit absolviert, zwei Tage vor dem Auftritt erkrankte sie und musste das erste Mal in ihrer langjährigen Bigband-Karriere überhaupt passen. Weil Stanley Blume kurzerhand den Saxofon-Part seiner Frau übernehmen musste, agierte der Vollblutmusiker als Leiter, Orchestermitglied und Solist in Personalunion. Für die Gesangsnummern aber gab es keine Ersatzstimme.

Ein bestens gefüllter Schlachthof-Saal mit einer Flut von Musikern im Publikum, erlebte eine Vorstellung, die die Bandbreite und Spielfreude der Bigband demonstrierte. Die Musikschulband bildet personell einen Querschnitt aus professionellen, semi-professionellen wie ambitionierten Hobby-Musikanten ab, die im Alter von 15 bis um die 70 mit von der Partie sind und zu einer Einheit verschmelzen.

Natürlich hat die Dynamik von Tönen beim individuell unterschiedlichen Leistungsvermögen der Akteure für das geübte Ohr kein Oberkante-Gleichmaß. Die Bigband verschmilzt, je nachdem wie oft ein Stück im Probenraum abgefeuert wurde, aber zu einer mitreißenden Einheit. Es zählt der Gesamteindruck und der genügt anspruchsvollen Erwartungen.

Viele tolle Arrangements namhafter Musiker von Jazz-Klassikern und Pop-Hits über neuere Bigband-Werke und weihnachtlich geprägte Songs gab die JSB-Band zum Besten. Dass die Truppe über talentierte wie fleißige Solisten verfügt, demonstrierten die Protagonisten.

Weil Stanley Blume jede Instrumenten-Stimme nur einfach besetzte – Qualität vor Quantität – agierte die Bigband aufgrund des Überangebotes an Mitwirkenden in wechselnder Besetzung. Da darf der Klangteppich bei großen Schritten auch mal etwas verrutschen.