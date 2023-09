Jubiläumskonzert der Musikschule im Eisenacher Landestheater

Eisenach. Die kommunale Musikschule Eisenach feiert ihr 70-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum kommen einige erfolgreiche Berufsmusiker für einen Auftritt nach Eisenach zurück.

Die Musikschule „Johann Sebastian Bach“ Eisenach feiert ihr 70-jähriges Bestehen und lädt am Mittwoch, 20. September, 15 Uhr, zum Jubiläumskonzert in das Landestheater Eisenach ein.

Das Jugendsinfonieorchester sowie der Chor Cantiamo werden gemeinsam mit Musikern der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach auftreten. Als Gäste werden Schülerinnen und Schüler der Musikschulen Schmalkalden und Bad Salzungen das Orchester verstärken.

Zu den Künstlern des Konzertes zählen auch ehemalige Musikschüler. Zu ihnen gehören Linda Ahlers (Gesang) und Rene Randrianarisoa (Klavier). Sie sind auf dem Weg, die Bühnen der Welt für sich zu entdecken und kehren für einen Auftritt an ihren musikalischen Ausgangspunkt zurück. Alexej Pfeiffer (Kontrabass) hat als Musikschüler den Sprung in die Deutsche Streicherphilharmonie geschafft und stellt sich als Solist vor. Karten sind an der Theaterkasse erhältlich.