Jugendliche beschädigen Zigarettenautomat im Wartburgkreis

Thal. Die Polizei ertappt einen Teenager auf frischer Tat, der in Thal einen Zigarettenautomaten aufbricht. Die Polizei ermittelt, um die zwei weiteren Täter zu finden.

In der Nacht von Sonntag auf Montag bemerkte ein Zeuge, wie drei Personen gewaltsam versuchten einen Zigarettenautomaten in der Straße 'Am Park' in Thal zu öffnen. Die alarmierte Polizei stellte vor Ort einen 15-Jährigen fest, dem die Tat zuzuordnen war, so die Polizei.

Weiterführende Ermittlungen brachten Hinweise, dass es sich bei den beiden anderen Tätern um zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren handelt. Der entstandene Sachschaden an dem Zigarettenautomaten beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Polizisten leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

