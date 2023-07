Jugendliche tauschen kurz die Schulbank mit dem Rollstuhl in Mihla

Mihla. Mit Mitgliedern der Thuringia Bulls Elxleben erleben Mihlaer Regelschüler Sport aus einer ganz anderen Perspektive.

„Ein normaler Rollstuhl ist schmal, um gut durch Türen zu kommen, aber der Rugby- und der Basketball-Rollstuhl sind viel breiter und mit ihren schräg gestellten Rädern viel wendiger“, erzählt André Bienek den Schülern der siebenten und achten Klassen der Regelschule „Thomas Müntzer“ Mihla, die mit dem Besuch von Mitgliedern des Vereins Thuringia Bulls Elxleben am Montagvormittag einmal ganz anderen Sportunterricht erleben. An drei Stationen „erfahren“ die Schüler im doppelten Sinn die Unterschiede der Rollstühle für den normalen Gebrauch gegenüber den Spezial-Sport-Rollstühlen für Basketball- und Rugby-Spieler mit Handicap.

Der Assistenz-Coach der Bundesliga-Rollstuhlbasketballer, André Bienek, erläutert den Kinder aus den 7. und der 8. Klassen die Regeln für die Sportarten im Rollstuhl. Foto: Norman Meißner

„Mit dem Thema Inklusion können Schüler vielfach noch nichts anfangen und wir möchten sie auf eine Art und Weise für das Thema sensibilisieren, die auch richtig Spaß macht“, fährt der Assistenz-Coach der Bundesliga-Rollstuhlbasketballer, André Bienek, fort. Der im Jahr 2009 gegründete Verein RSB Thuringia Bulls ist vierfacher Deutscher Meister, dreifacher DRS-Pokalsieger sowie 2018 und 2019 Champions-Cup-Sieger.

Mit Anleitung von Assistenz-Coach der Bundesliga-Rollstuhlbasketballer, André Bienek, meistern die Mihlaer Schüler Matilda und Wibke (vorn) sowie Timon und Gerrit (hinten) den Hindernisparcours im Rollstuhl. Foto: Norman Meißner

„Nur zehn Schulen kommen dieses Jahr in den Genuss dieser Aktion“, sagt Schulleiterin Sindy Klose den Schülern und richtet anschließend in der Schulturnhalle einen dankenden Blick zu Stephanie Robus von der Unfallkasse Thüringen (UKT). Der Unfallversicherungsträger für Schüler, der in Thüringen rund 240.000 Kinder während des Unterrichts, auf dem Schulweg und bei schulischen Veranstaltungen wie Klassenfahrten oder Wandertagen bei Unfällen versichert, ermöglicht diese besonderen Sportstunden den Mihlaer Regelschülern. „Die Schüler erleben das, was Rollstuhlfahrer im täglichen Leben bewältigen müssen, denn die wenigsten Wege sind behindertengerecht“, sagt die UKT-Pressesprecherin Stephanie Robus, die dabei insbesondere an den Parcours für Rollstühle im Alltagsgebrauch denkt.

Mit Anleitung von Marcel Schmidt spielen die Mihlaer Schüler Rollstuhl-Rugby. Foto: Norman Meißner

Aus einer ganz anderer Perspektive erleben die Regelschüler mit welchen Hindernissen Versehrte täglich kämpfen müssen. Im Krankenfahrstuhl bewältigt jeder Schüler selbst verschiedene starke Unebenheiten, Wippen und Untergründe, die auf den ersten Blick leicht zu bewältigen zu sein scheinen, sich als Rollstuhlfahrer dann doch kniffliger erweisen. „Die Kooperation geht weiter – in den nächsten sechs Jahren werden wir 60 Schulen besuchen“, so Stephanie Robus.

An den beiden anderen Stationen nehmen die Schüler ebenfalls im Rollstuhl Platz und spüren, wie es sich anfühlt, im Sitzen Rugby und Basketball zu spielen. Marcel Schmidt leitet die Jugendlichen im Rugby und Max Dietrich im Basketball an.