Jugendliche versuchen in Eisenach Geldautomaten zu knacken

Eisenach. Drei Jugendliche haben in Eisenach versucht einen Geldautomaten zu knacken. Dabei wurde ein Mann leicht verletzt.

Drei Jugendliche haben sich am Mittwochmorgen gegen 4.45 Uhr an einem Geldautomaten in einem Parkhaus in der Uferstraße zu schaffen gemacht. Wie die Polizei mitteilte, flüchteten die Jugendlichen und verletzten einen Wachmann, als dieser die drei festhalten wollte.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.