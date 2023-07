Jugendlicher flüchtet auf Simson mit 110 km/h vor der Polizei

Eisenach. In Eisenach ist ein junger Mopedfahrer auf einer getunten Simson vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Seine rasante Flucht hatte gleich mehrere Gründe.

Ein 17-jähriger Mopedfahrer hat am Samstagnachmittag in Eisenach versucht, sich mit rasantem Tempo einer Polizeikontrolle zu entziehen. Mit seiner Simson raste er in Spitze mit 110 Kilometer pro Stunde davon. Laut Polizei konnte die Verfolgungsjagd jedoch wenig später beendet und der 17-Jährige angehalten werden.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Außerdem war die Simson auf Grund diverser Manipulationen deutlich schneller als erlaubt. Ein Kennzeichen war ebenfalls nicht angebracht. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.