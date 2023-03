Jugendzeit in der Provinz, Jugendjahre in Eisenach

Eisenach. Was fehlt Jugendlichen in Eisenach? Um diese Frage dreht sich die Sitzung des Jugendbeirats.

Der Jugendbeirat der Stadt Eisenach trifft sich am Dienstag, 28. März, um 15.30 Uhr, im Stadtratssaal, Erdgeschoss, Verwaltungsgebäude am Markt 22 (Ein- und Ausgang über Badergasse).

Gezeigt wird laut Ankündigung ein Filmclip zum Thema „Aufwachsen in der Provinz – Was der Jugend in Eisenach fehlt.“ Außerdem werde vorgestellt, wie Stadtpolitik funktioniert und was der Eisenacher Jugendbeirat leisten kann. Die Sitzung ist öffentlich, Besucher sind willkommen.