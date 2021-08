Junge Leute können die USA kennenlernen

Wartburgkreis. Der Bundestagsabgeordnete Christian Hirte (CDU) weist auf ein Austauschprogramm in den USA hin. Junge Leute können sich bewerben.

Schüler sowie junge Berufstätige können sich für ein Stipendium in den USA bewerben. Das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) des Deutschen Bundestags und des US Congress macht den Aufenthalt möglich. Darauf weist der Bundestagsabgeordnete Christian Hirte (CDU) hin. Aus seinem Wahlkreis, aus Eisenach, aus dem Wartburgkreis und aus dem Unstrut-Hainich-Kreis seien noch bis 10. September Bewerbungen für das Schuljahr 2022/2023 möglich.

„Das PPP verschafft jungen Leuten eine Fortbildung von unschätzbarem Wert“, so Hirte. Die jungen Leute erhalten ein Vollstipendium, in dem ein Vor- und Nachbereitungsseminar, ein begleiteter Hin- und Rückflug, Versicherungen und eine Betreuung während der Monate in den USA enthalten sind. Die Stipendiaten verbringen zehn Monate in den Vereinigten Staaten. Sie sind sozusagen Juniorbotschafter, die zur Freundschaft zwischen Deutschland und den USA beitragen.

Die Stipendiaten werden – je nach Wahlkreis – von verschiedenen Austauschorganisationen betreut. Im hiesigen Wahlkreis ist der gemeinnützige Verein Partnership International zuständig. Willkommen sind Bewerbungen von Schülern aller Schularten zwischen 15 und 18,5 Jahren sowie von jungen Berufstätigen bis zu einem Alter von 24 Jahren.

Mehr Informationen unter: www.bundestag.de/ppp