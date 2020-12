Junger Filmemacher aus Eisenach beteiligt sich an Bundesjugendfilmspielen

Eric Maier-Rehm (21) hat ein Berufsziel: Er will zum Film, hinter die Kamera. Derzeit absolviert er ein Praktikum bei einer kleinen Filmproduktionsfirma in Berlin. Nun lieferte er einen knapp 30-minütigen Kurzfilm, in dem vor allem Mitglieder des Eisenacher Theaters am Markt (TAM) die Protagonisten sind.

Beim Deutschen Jugendfilmpreis will sich der Eisenacher mit „Du bist mehr als hier“ bewerben. Eigentlich wollte er einen Film über Tennis drehen, getragen von der Beziehung einer prominenten Spielerin in den 1920er-Jahren zu einer Fotografin, aber auch vom 100-jährigen Bestehen des Eisenacher Tennisclubs, in dem Großvater Lutz Maier-Rehm eine gewichtige Rolle spielte. „Der Bezug zum Nationalsozialismus kam mir erst später in den Sinn“, erzählt Eric Maier-Rehm. Die Liebe zweier Frauen, von denen eine Jüdin ist und die von ihrer Freundin vor den Nazis versteckt wird, trägt den Kurzfilm. Den tragischen Ausgang deutet der Filmemacher an, setzt ihn aber nicht in Szene: „Jeder weiß aber, wo es endete“.

In Theresa Frey, Leiterin des Theaters am Markt, fand der Filmemacher eine Mitstreiterin wie auch in Stephan Rumphorst vom Landestheater Eisenach. Das TAM und er steuerten den größten Teil der Requisite und Ausstattung bei, eine Freundin das bäuerliche Anwesen als Drehort. Mit Stephan Rumphorst übernahm ein Profi die Rolle des SS-Obersts, während die übrigen Rollen Mitstreiter des TAM spielen.

„Obwohl es zum Teil nur kleine Rollen sind und viel Drehmaterial dem Schnitt zum Opfer fiel, waren alle gewillt“, freut sich der Filmemacher. In der 15-jährigen Kimmy Fröbel als Fotografin und Inka Maier-Rehm (18) als Tennisikone hat der Kurzfilm zwei blutjunge Hauptdarstellerinnen. Als Drehbuchautor und Texter besitzt Eric Maier-Rehm ebensolche Reserven wie Eisenacher Mimen beim Hochdeutsch. Stilistisch, mit limitierten Mitteln, aber einer klaren Handschrift beweist der junge Filmemacher aber sein großes Talent hinter der Kamera. Das Wechselspiel von Aufnahmen in Farbe und Schwarz-Weiß befördert die Dramatik des Inhalts.

Gut drei Monate arbeitete Eric Maier-Rehm an diesem Kurzfilm, der eine besondere Ausstrahlung mit einer eindringlichen Botschaft verknüpft. Mit der Musik zum Film setzt der Eisenacher Christian Künzel zudem ein Achtungszeichen, arrangiert vom gestandenen Marco Böttger Swing Quintett. „Du bist mehr als hier“ ist auf der Internetplattform Vimeo zu sehen.