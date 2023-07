Junger Mann aus Wutha-Farnroda als Praktikant im Deutschen Bundestag

Wutha-Farnroda. Luca-Marlon Reißig aus Wutha-Farnroda hat die Arbeit des Bundestags in Berlin miterlebt. Sein Urteil: Die Arbeitsintensität ist hoch. Er berichtet von seinen Eindrücken.

„Es war wirklich beeindruckend, die Welt und Arbeitsweise des Deutschen Bundestages zu erleben.“ Das sagt der 18-jährige Luca-Marlon Reißig aus Wutha-Farnroda. Er absolvierte ein Praktikum bei der heimischen Bundestagsabgeordneten Tina Rudolph (SPD) in Berlin. Politisch sei er interessiert und daher habe ihn gereizt, die Arbeit des Bundestages aus nächster Nähe zu verfolgen.

Die erste Hürde war, eine Bleibe in der Hauptstadt zu finden. Über eine kirchliche Organisation sei es gelungen. Für Marlon-Luca teilte sich seine Praktikumszeit in zwei Bereiche. „Zum einen durfte ich Tina Rudolph auf einige Termine begleiten, an Sitzungen von Ausschüssen teilnehmen und Informationsgesprächen beiwohnen. Das war wirklich sehr interessant.“

Mit Schülergruppen in den Sitzungssaal

Zum anderen erlebte er den Alltag im Büro der Abgeordneten mit. Außerdem begleitete er Schülergruppen bei Führungen durch den Bundestag. „Und ich durfte auch ein paar kleinere Rechercheaufgaben übernehmen.“

Seine Highlights seien die Teilnahme an einem Empfang für internationale Parlaments-Studenten und die Teilnahme am Sommerfest der Thüringer Landesregierung in der Berliner Landesvertretung gewesen. Die Vielfalt, aber auch die ungeheure Arbeitsintensität des Jobs einer Bundestagsabgeordneten hätten ihn schon sehr beeindruckt. „Die Vielzahl an Themen und Vorlagen, die es da zu beachten und bearbeiten gibt, ist enorm.“ Marlon-Luca glaubt, dass er einige Erfahrungen aus dem Praktikum in sein nun anstehendes Jura-Studium mitnehmen kann.