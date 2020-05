Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Junger Preisträger mit dem Kontrabass

„Wenn die Mutter mit dem Sohne“ … dann kommt im Falle von Dina und Alexej Pfeiffer aus Eisenach wunderschöne Musik heraus. Die beiden haben sich der Sonata F-Dur für Kontrabass und Klavier (4. Satz, Menuett) des niederländischen Komponisten Willem de Fesch (1687 bis 1761) für das neueste Video der Eisenacher Wohnzimmer Konzerte angenommen. Die Aufzeichnungen sind über die Homepage dieser Zeitung abrufbar.

Dina studierte in Weimar an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ und unterrichtet seit 2004 Klavier an der Eisenacher Musikschule „Johann Sebastian Bach“. Alexej ist 11 Jahre alt und spielt seit seinem sechsten Lebensjahr Kontrabass. Beim Musikwettbewerb in Bad Sulza holte er 2019 einen 1. Preis, ebenso bei Regional- und Landeswettbewerb „Jugend musiziert“.

Eisenacher Wohnzimmerkonzerte Logo Foto: Andreas Wetzel

Alexej hatte bereits ein Probespiel beim Thüringer Landes-Jugend-Orchester. Mit dem sollte er nun nach St. Petersburg fliegen, um mit dem Partnerorchester die 9. Sinfonie von Beethoven aufzuführen – abgesagt wegen Corona. Da auch derzeit keine Musikschulkonzerte stattfinden, fand der junge Mann, dass die Eisenacher Wohnzimmer Konzerte eine „eine schöne Vorspielmöglichkeit sind, um anderen Freude zu bereiten“.

Mit den über die Internetseite dieser Zeitung erreichbaren Eisenacher Wohnzimmer Konzerten wollen wir zeigen, welch großartige Musikerinnen und Musiker aus ganz vielen Bereichen und Genres es in der Region in und um Eisenach gibt.

Wer an den Konzerten teilnehmen will, sendet eine E-Mail an: eisenach@thueringer-allgemeine.de.