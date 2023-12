Junges Schauspiel Eisenach zeigt Klassiker in (über) 45 Minuten

Eisenach Mit dem „Zauberer von Oz“ feierte das fünfte Stück der Reihe seine Premiere

Manchmal braucht ein Klassiker auch mal mehr als 45 -- auch wenn der Name der Reihe beim Jungen Schauspiel des Landestheaters etwas anderes verheißt. Ensemblemitglied Friederike Fink bringt die Geschichte des „Zauberers von Oz“ als „Klassiker in 45 Minuten“ in 50 Minuten auf die Bühne und man möchte keine Minuten missen.

Es war die sechste Premiere in dieser Reihe, mit der das Junge Schauspiel in der vergangenen Spielzeit startete. Das Konzept ist klar: Es ist ein Klassenzimmerstück, soll also etwa in eine Unterrichtsstunde passen, soll mobil sein, alles was an Kostümen und Ausstattung benötigt wird, muss in eine Kiste passen. Jedes Stück wird von einer Schauspielerin oder einem Schauspieler allein gestemmt. Allein zeigt sich schon die Herausforderung, es sind eben Solostücke, Zielgruppe: Junges und jung gebliebenes Publikum. Da lenken weder tolles Bühnenbild noch weitere Mitspielende ab, der Blick des Publikums bleibt die ganze Zeit auf dem Akteur, der Akteurin, hängt an den Lippen, bemerkt jeden Fehler, jede Unsicherheit

Alexander Müßig Jungen Schauspiel Eisenach in „Nils Holgersson“ Foto: Landestheater Eisenach

Dazu muss dann eben auch der Stoff passen. Es gilt, die klassischen Text zu kürzen, zu vereinfachen, auf den Punkt zu bringen -- ohne dass die Verständlichkeit leidet oder der Zauber des Werkes verloren geht. Und immerhin geht es bei der Reihe bislang um Werke von Theodor Storm (Regentrude), Frank Kafka (Amerika), Hans Christian Andersen (Die wilden Schwäne), Heinrich von Kleist (Michael Kohlhaas, Selma Lagerlöf (Nils Holgersson) und Hannes Hüttner (Bei der Feuerwehr bleibt der Kaffee kalt).

Im Falle des „Zauberer von Oz“ hat Judith Sünderhauf für ihre erste Regiearbeit auch gleich noch eine eigene, bravouröse Übersetzung des englischen Textes von Lyman Frank Baumann geliefert. Die Dramaturgie hat Schauspiel-Chefin Esther Jurkiewicz übernommen.

Darstellerin Friederike Fink liest und spielt die bekannte Geschichte von der jungen Dorothy. Diese lebt mit Onkel und Tante in Kansas. Bei einem Wirbelsturm wird das Haus mitsamt Dorothy und ihrem Hund Toto fortgetragen und landet im wundersamen Land des Zauberers Oz. Um wieder nach Hause zu kommen, tritt sie zusammen mit einer Vogelscheuche, dem feigen Löwen und dem Blechmann die Reise in die Smaragdstadt zum Zauberer von Oz an.

Ihre facettenreiche Kunst und Wandlungsfähigkeit kommen Friederike Fink in solch einem Format natürlich besonders zu Gute. Mit nur einer leichten Veränderung ihrer Haltung, einem anderen Klang der Stimme wechselt sie mühelos von einem zum nächsten Charakter. Ein einzelnes Requisitenteil genügt, damit man ihr den Übergang vom feigen Löwen hin zum angeblich herzlosen Blechmann abnimmt und sich hineinziehen lässt in die wundersam-spannend inszenierte, erzählte und gespielte Geschichte. Da wird gesummt, gebellt, gequietscht, geknarzt, gehüpft, gezaubert, sich gefürchtet, geworfen, geknallt -- bis die Frage beantwortet wird, ob es gelingt, Herz, Hirn, Mut und die Rückkehr nach Kansas hinzubekommen