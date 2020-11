Junges Schauspiel in Eisenach: Das ganze Ensemble soll gehen

Dem Eisenacher Theater steht die nächste Eruption bevor. Auf Wunsch des künftigen Meininger Intendanten Jens Neundorff von Enzberg wurden die Verträge des kompletten sechsköpfigen Jungen Schauspiels plus der zweiköpfigen Leitung und drei weiteren Mitarbeiterinnen zum Ablauf der Spielzeit im Sommer kommenden Jahres gekündigt, besser nicht verlängert. In Meinigen passiert Ähnliches.

Dass mit einem Intendantenwechsel ein Wechsel im Personal einhergeht, „ist heutzutage der Normalfall“, stellt der scheidende Meininger Intendant Ansgar Haag fest. Da geht es zum einen um künstlerische Fragen und Neuausrichtung, aber auch darum, dass das Publikum nach ein paar Jahren mal neue Gesichter auf der Bühne sehen wolle. Ob dieser komplette Personalaustausch im Eisenacher Jungen Schauspiel aber in den schwierigen Corona-Zeiten und in diesem Ausmaß angebracht sei, könne man durchaus hinterfragen. Mit ihm sei dieser Schritt nicht abgesprochen worden, sagt Haag, der auch nicht so ganz freiwillig seinen Posten zur Jahresmitte räumen wird.

Der künftige Intendant war aus Krankheitsgründen für eine Stellungnahme nicht erreichbar, ließ aber über eine Mitarbeiterin mitteilen, dass alle Schauspieler des Eisenacher Ensembles sich bei einem für Mitte November vorgesehenen Vorsprechen für die neu zu besetzenden Stellen bewerben könnten.

Natürlich habe der Intendant die künstlerische Freiheit dies so zu tun. Aber jemanden zuerst den Stuhl vor die Tür zu stellen, und dann aufzufordern, doch vorzusprechen, halten einige Mitglieder des Jungen Schauspiels für ein eher spezielles Vorgehen.

„Wir bekamen ja nicht einmal die Chance uns zu präsentieren, sondern unser erster Kontakt mit dem neuen Intendanten waren Mitte Oktober die Nichtverlängerungsgespräche“, so Schauspieler Alexander Beisel. Man habe davor schon frühzeitig versucht, den Kontakt zum neuen Chef zu bekommen, leider ohne Erfolg, sagt auch Leiterin Christine Hofer. Gerne hätte sie sich über die neuen künstlerischen Überlegungen von Jens Neundorff von Enzberg mit ihm ausgetauscht. Leider habe man ihn zu keiner Aufführung oder gar der Premiere von „Charleys Tante“ begrüßen dürfen, damit er sich von den Leistungen des Jungen Schauspiels ein Bild hätte machen können.

Die Mitarbeiter trifft die Nichtverlängerung ihrer Verträge in einer besonderen Situation. Derzeit würden wegen der Pandemie kaum Vorsprechen für Rollen oder Stellen stattfinden und man habe mangels Aufführungen auch keine Chance sich einem möglichen neuen Arbeitgeber auf der Bühne zu präsentieren. Zudem, so Beisel, gebe es derzeit kaum Fluktuation an den Theatern. „Wer eine Stelle hat, wechselt in diesen unsicheren Zeiten nicht freiwillig.“

Für die Leitungspositionen sei es überdies, so Hofer, eigentlich üblich, diese Stellen eher längerfristig, also mindestens fünf Jahre, zu besetzen. Das sei bei ihrer Einstellung auch so besprochen gewesen. Hofer fürchtet, dass mit dem Austausch der Führung und des kompletten Personals des Jungen Schauspiels die sorgsam aufgebauten und dringend nötigen Netzwerke in der Stadt vorsätzlich zerstört würden, die Kontakte etwa in die Schulen und Jugendclubs komplett abreißen.

„Gerade im Kinder- und Jugendtheater sind solche Kontakte extrem wichtig, da braucht es feste Ansprechpartner, Nachhaltigkeit und eben das bekannte Gesicht.“