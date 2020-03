Merkers. Am Freitag vermeldete K+S den zweimillionsten Besucher im Erlebnisbergwerk Merkers, am Montag schließt es wegen der Corona-Ansteckungsgefahr.

K+S vermeldet zweimillionsten Besucher in Merkers

In das Erlebnis-Bergwerk Merkers der K+S Gruppe fuhr am Freitag der zweimillionste Besucher ein, teilte die Bergbaufirma mit. Seit der Eröffnung 1991 gehört des Erlebnis Bergwerk Merkers zu den touristischen Anziehungspunkten in der Mitte Deutschlands. Jährlich besuchen bis zu 80.000 Gäste das Bergwerk, um an einer der Grubenfahrten teilzunehmen, ein Konzert im weltweit größten untertägigen Konzertsaal zu genießen oder kleinere und große Feiern – bis hin zu Eheschließungen in 800 Metern Tiefe – zu erleben.

Zwar kommt die Mehrzahl der Gäste aus dem Einzugsbereich zwischen Eisenach, Kassel und Würzburg, Ostthüringen und dem Ruhrgebiet, doch haben auch schon Besucher aus Neuseeland, Alaska, Nord- und Südamerika, Asien und wohl fast allen europäischen Nachbarstaaten den Weg nach Merkers gefunden. Der bisher älteste von ihnen war ein 98-jähriger ehemaliger Kohlekumpel aus dem Ruhrpott. Nach wie vor machen Schulklassen einen großen Anteil in der Besucherstatistik aus. Der Besuch der Attraktionen und der Industriekultur unter Tage wird nun aber vorerst verwehrt, teilt das Betreiberunternehmen mit. Zur Vermeidung von Ansteckungsrisiken und zum Schutz von Besuchern und Mitarbeitern vor einer Corona-Infektion ist das Erlebnis Bergwerk Merkers ab 9. März vorsorglich bis auf Weiteres geschlossen. Das gilt auch für Konzerte und Sonderveranstaltungen. Hinweise zur Stornierung von Terminen entnehmen Gäste den aktuellen Informationen auf www.erlebnisbergwerk.de. Besucherinformation und Event-Management, Telefon: 03695/ 61 41 01 und 41 03.