K+S will Salz weiter in die Werra leiten

Der Kalikonzern K+S will seine Salzeinleitung in die Werra bis 2027 nahezu unverändert fortsetzen. Einen entsprechenden Antrag hat das Unternehmen beim Regierungspräsidium Kassel gestellt. Werra-Anliegerkommunen sind aufgefordert, eine Stellungnahme abzugeben. Der Stadtrat der Stadt Amt Creuzburg wird sich laut Bürgermeister Rainer Lämmerhirt (UWG) mit dem Thema am 27. August beschäftigen. Derweil fordert der Bund für Umwelt und Naturschutz Thüringen die Zurückweisung des Antrags. „Der ökologische Raubbau durch K+S muss aufhören“, erklärte Vorsitzender Ron Hoffmann. Das Unternehmen habe eine deutliche Absenkung der Grenzwerte zur Einleitung von Salzlauge aus der Kaliproduktion nach 2021 zugesagt.