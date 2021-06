Kaderschmiede Automobilwerk

Norman Meißner über ein Naturell mit besonderen Qualitäten.

Von Eisenach ziehen seit jeher Menschen hinaus in die große, weite Welt, die mit ihren Leistungen andernorts Menschen begeistern und regelrecht zu Tatendrang beflügeln. In erster Linie denkt man da an die heilige Elisabeth, Martin Luther, Johann Sebastian Bach oder Ernst Abbe.

Aber es gibt auch die zweite Linie an Persönlichkeiten, die Großes in ihren Bereichen leisteten. Dazu zählt eine Fülle an Künstlern, Literaten, Musikern, Komponisten sowie Politikern, Schauspielern und Sportlern.

Zu ihnen darf man gern auch Verkehrsingenieur Veit Salzmann zählen. Im VEB Automobilwerk Eisenach meistert er von 1981 bis 1984 mit Bravour seine Berufsausbildung mit Abitur zum Kraftfahrzeugschlosser – heute lenkt er die Hessische Landesbahn, inzwischen seit 16 Jahren. Obwohl sich sein Arbeitsalltag meist auf den Schreibtisch konzentriert, weiß der Geschäftsführer des landeseigenen Unternehmens nur zu gut, wie es im Arbeitsalltag der rund 1400 Angestellten aussieht, schließlich darf der Chef Straßenbahnen und

Omnibusse lenken.

Veit Salzmann kann auf eine beeindruckende Wachstumsgeschichte in den vergangenen Jahren zurückblicken, die dem hessischen Landeshaushalt jährlich eine Einnahme von mindestens einer Million Euro garantiert.