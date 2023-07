Kammermusik an Bachs Taufstein in Eisenach

Eisenach. Mitteldeutsche Barock-Compagney gibt ein Konzert in der Georgenkirche Eisenach.

Am Sonntag, 9. Juli, 16 Uhr, wird die diesjährige Kammermusikreihe der Mitteldeutschen Barock-Compagney mit einem Konzert in der Georgenkirche in Eisenach fortgesetzt, teilen die Veranstalter mit.

In dem rund 60-minütigen Programm erklingen an historischer Stätte – am Taufstein von Bach – Werke von Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel, Georg Philipp Telemann, Johann Paul von Westhoff und Georg Friedrich Händel. Es musizieren Gundula Mantu und Christoph Fichtner (Barockvioline) und Monica Ripamonti (Cembalo). Karten sind für 10 Euro, ermäßigt 7 Euro online unter www.mibacom.de und ab 15.30 Uhr an der Tageskasse erhältlich. Gäste bis 16 Jahre haben freien Eintritt.