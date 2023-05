Kammermusik im Landestheater Eisenach

Eisenach. Das „Taylor-Ripamonti-Duo“ spielt auf zur Soirée

Am Sonntag, 7. Mai, um 15 Uhr, erklingt die 4. Kammermusik-Soirée der Spielzeit 2022/23 Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach im Landestheater. Zu Gast ist diesmal das „Taylor-Ripamonti-Duo“ – an der Violine Seth Taylor und am Klavier Monica Ripamonti. Der in San Francisco geborene Konzertmeister Taylor und die in Italien geborene Konzertpianistin und Klavierlehrerin Ripamonti spielen Werke von Ludwig van Beethoven und Gabriel Fauré sowie Ignacy Jan Paderewski.