Kaninchen werden gezeigt

Die Kreisverbandsschau der Rassekaninchenzüchter des Altkreises Eisenach findet am 9. und 10. November in Berka/Werra statt. Das teilt der ausrichtende Kleintierzuchtverein T 338 Berka/Werra mit. Die Ausstellung ist in der Vereinshalle in der ehemaligen Brauerei, Mühlweg 2, zu sehen (Eingang mit Parkplatz). Es werden etwa 450 Tiere vorgestellt. Offizielle Eröffnung ist am Samstag um 11 Uhr. (red)