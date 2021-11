Rassekaninchen wir hier bei der Elstertal-Jungtierschau werden in der Hörselberghalle in Wutha-Farnroda ausgestellt.

Kaninchenzüchter stellen in der Hörselberghalle von Wutha-Farnroda aus

Farnroda. Die Rassekaninchenzüchter aus Farnroda laden zur Vereinsschau ein. Ort ist die Hörselberghalle.

Der Kaninchenzuchtverein Farnroda führt am 20. und 21. November seine alljährige Vereinsschau in der Hörselberghalle durch. Angeschlossen ist die Vereinsschau des Kaninchenzuchtvereins Mosbach. Die Vereinsschau ist in diesem Jahr offen, das heißt, dass auch Gäste aus anderen Vereinen mit ausstellen können.

Die offene Schau steht unter dem Motto „101 Jahre Rassekaninchenzucht in Farnroda 2021“. Coronabedingt konnte diese Ausstellung im November letzten Jahres nicht stattfinden. Diesmal werden zwei Preisrichter etwa 120 Tiere bewerten.

TLZ-Newsletter für die Wartburgregion Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gesucht werden die Vereinsmeister und die besten Gastaussteller. Eine herbstlich geschmackvoll dekorierte Ausstellungshalle erwartet zahlreiche Besucher. An beiden Tagen wird ein Tierverkauf angeboten. Außerdem kann der Ausstellungskatalog käuflich erworben werden.

Die Vereinsschau ist geöffnet: Samstag, 20. November, 14 bis 18 Uhr und Sonntag, 21. November, 9 bis 16 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene beträgt bei der Tageskarte 2,50 Euro, eine Dauerkarte für Erwachsene kostet vier Euro. Kinder haben freien Eintritt.

Für Gäste der Ausstellung wird laut der Organisatoren an beiden Tagen ein reichhaltiges Speisen- und Getränkeangebot zur Verfügung stehen.